ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği “kamu güvenliği acil durumu” sonrası araç gaspı vakalarının yüzde 87 oranında azaldığını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan güvenlik tedbirlerinin etkili olduğunu belirtti. Başkentte yalnızca araç gaspında değil, diğer suç kategorilerinde de ciddi düşüş yaşandığını ifade eden Trump, “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak” dedi.

Federal kontrol ve Ulusal Muhafız desteği

Göreve geldiği günden bu yana Washington DC yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla eleştiren Trump, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini savunuyordu.

Trump, 11 Ağustos’ta aldığı kararla “güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gerekçesiyle Washington polis birimini federal kontrol altına aldı. Karar kapsamında kente yaklaşık 800 Ulusal Muhafız konuşlandırıldı.

Bu adım, Trump’ın başkentte artan suç oranları karşısında sert güvenlik politikaları uygulama iradesinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.