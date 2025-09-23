Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen etkinlikte 160 bin balık yavrusu denizle bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Boğaziçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu öğrencilerle birlikte denize salındı.

Çocuklarla doğa buluşması

Etkinlikte yavru balıkların denize salımı öğrencilerle birlikte yapıldı. Çocuklara hem keyifli bir deneyim hem de çevre bilinci kazandırıldı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, sucul yaşamın korunması adına, geniş kıyı şeridine sahip Milas'ta balıkçılık ve su ürünleri üretimi için yapılan tüm çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Su kaynaklarının korunması için destek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyfettin Baydar, 2025’te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baydar, “Bugün Milas Boğaziçi’nde 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusunu Boğaziçi İlkokulu öğrencilerimizle denizle buluşturduk. Çocuklarımızla bu etkinliği yapmayı tercih etmemizin başlıca nedeni, onlarda doğa sevgisi ve çevre bilincini geliştirmek. 2025’te 9 lokasyonda toplam 450 bin yavru balık sularımıza bırakıldı. 2024’te 7 lokasyonda 410 bin, 2023’te ise 9 lokasyonda 478 bin 300 yavru salımı gerçekleştirildi” dedi. Milas-Bodrum Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’nin balık ekmek ikramının ardından etkinlik sona erdi.