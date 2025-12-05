Kıyıya vuran dev dalgalar, sahil hattında zaman zaman metrelerce yükseldi. Dalgaların yola kadar taşması nedeniyle bölgedeki ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Sahil şeridinde çalışan esnaf ve vatandaşlar, güçlükle ayakta durabildi.

Balıkçılar zarar gördü

Fırtınadan en ağır darbeyi balıkçılar aldı. Balıkçı teknelerinin bağlandığı küçük iskeleler, dalgaların etkisiyle yıkıldı. Açıkta bulunan teknelere ulaşmak için kullanılan sandalların çoğu su alarak battı. Bazı balıkçılar, zarar gören teknelerini kurtarmak için rüzgâra rağmen uzun süre uğraş verdi.

Ekipler sahada inceleme başlattı

Fırtınanın ardından bölgeye gelen belediye ve güvenlik ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı. Kıyı şeridindeki riskli alanlara girişler kontrollü olarak sağlanıyor.