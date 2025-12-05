Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt ve Taşlıca mahalleleri arasında bulunan Serçe Limanı’nda kıyıya vuran nesli tehlike altındaki yavru Akdeniz foku, kaptan Özden Selçuk ve balıkçılar tarafından koruma altına alındı. Şiddetli fırtına nedeniyle yönünü kaybedip kıyıya sürüklendiği belirlenen fokun balıkçılarla kurduğu temas ise gülümseten görüntüler oluşturdu.

Fırtınada yönünü kaybeden yavru fok kıyıya vurdu

Bölgede etkili olan kötü hava şartları sebebiyle Serçe Limanı'nda avlanan balıkçılar zor anlar yaşarken, kıyıya vurmuş halde bulunan yavru Akdeniz foku güvenli bir noktaya taşındı. Fokun fırtınanın etkisiyle yönünü kaybettiği değerlendirildi.

Balıkçılardan duyarlı müdahale

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi veren balıkçılar, üşüyen ve yorgun düştüğü görülen fok yavrusunu bir kasanın içine koyarak örtüyle sardı. Balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, “Bizim avları yemeyeceksin, seni iyileştireceğiz evlat. Balıkçı da olsak vicdanımız var, seni seviyoruz” sözleri yer aldı.

Tedavi süreci başlatılacak

Duyarlı balıkçıların müdahalesiyle koruma altına alınan yavru Akdeniz fokunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin kısa sürede uzman ekiplerce başlatılacağı bildirildi.