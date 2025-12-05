Muğla Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla il genelinde geniş kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı. Kentin farklı noktalarında vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri, parklar ve meydanlarda bilgilendirme stantları kuruldu.

KADES uygulaması birinci müracaat olarak anlatıldı

Stantlarda el broşürleri dağıtılırken, şiddet mağdurlarının başvurabileceği mekanizmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Yetkililer, acil durumlarda ilk müracaatın KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılması gerektiğini özellikle vurguladı. Ayrıca, vatandaşların yaşadıkları ya da tanık oldukları şiddet olaylarında Valilik ve Kaymakamlıklardaki Açık Kapı birimlerine başvurabileceği ifade edildi.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışma

Bilgilendirme faaliyeti yalnızca Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından değil, ilgili kurumların ortak desteğiyle gerçekleştirildi. Emniyet, Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de stantlarda görev alarak vatandaşlara kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

Bu çalışmalarla Muğla genelinde hem farkındalığın artırılması hem de şiddetle mücadelede başvuru yollarının daha görünür hâle getirilmesi hedeflendi.