Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına, sabah saatleriyle birlikte şiddetini artırarak deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda tekne sürüklendi, kıyı şeridinde maddi hasar meydana geldi.

Üç tekne Hisarönü Körfezi’nde karaya oturdu

Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu’nda Türk bayraklı Granitsa, Kastabos ve Wiseone adlı üç gezi teknesinin ağır hava koşulları sebebiyle sürüklenerek karaya oturduğu tespit edildi. Bölgedeki ekipler, teknelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürdü.

Uzunyalı’da bir tekne iskeleye çarptı

Fırtınanın etkisi yalnızca Hisarönü ile sınırlı kalmadı. Uzunyalı mevkiinde bulunan bir gezi teknesi de şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrolünü kaybederek iskeleye çarptı ve kıyıya oturdu. İlk incelemelerde teknede herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da akaryakıt sızıntısı belirlenmedi.

Ekipler teyakkuzda

Marmaris genelinde görev yapan ekipler, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı kıyı hattında devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede fırtına riskinin takip edildiği bildirildi.