SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı sistemindeki yavaşlığın ve biriken dava yükünün çözümü için İzmirli hukukçu Avukat Murat Yeşilkaya'dan stratejik bir öneri geldi. Yeşilkaya, yargılamaların makul sürelere inmesi için hukuk davalarında avukatla temsil zorunluluğunun şart olduğunu belirterek, bu sürecin finansmanı için "Hukuki Temsil Sigortası" modelini işaret etti.

"Avukat Zorunluluğu Dolandırıcılığı Önler"

Özellikle tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğunun önemine dikkat çeken Yeşilkaya, bu uygulamanın istisnasız tüm işlemleri kapsaması gerektiğini vurguladı. Yeşilkaya, "Bu sistemle hem tapu iptal ve tescil davaları azalacak hem de yargıdaki dolandırıcılık dosyalarının önüne geçilecektir," dedi.



"Usul Hataları Yargıyı Tıkıyor"

Avukat Yeşikaya, yargılamaların uzamasının temelinde dilekçelerdeki usul hataları ve hukuki dayanaktan yoksun davaların yattığını belirtiyor. Yeşikaya, özellikle tapu iptal ve tescil davaları ile dolandırıcılık suçlarına değinerek, "Tapu işlemlerinde avukat temsil zorunluluğunun istisnasız tüm işlemleri kapsaması, hem vatandaşın hak kaybını önler hem de yargının yükünü hafifletir. Hukuk mahkemelerinde avukat ile takip zorunluluğu, yargılamanın sadece hızlanmasını değil, aynı zamanda daha adil ve öngörülebilir olmasını sağlar."

Yeni Bir Kavram: Hukuki Temsil Sigortası

Vatandaş üzerindeki mali yükü hafifletmek için "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası"na benzer bir model öneren İzmirli Avukat Yeşilkaya,"Adli yardım ve teminat yöntemlerinin yanı sıra, literatüre yeni girecek olan 'Hukuki Temsil Sigortası'dır. Bu sistem, hukuki güvenliği artırırken finansal eşiğin ekonomi üzerinde yaratabileceği baskıyı da minimize edecektir" diyerek görüşünü ifade etti.