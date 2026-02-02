Son Mühür/Seçil Ünlü- İzmir genelinde etkili olan aşırı yağışlar yaşamı olumsuz etkilerken, Menderes Belediyesi ilçede su baskınları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar için temizlik desteği başlattı.

Su baskını yaşanan evlerde kapsamlı temizlik yapılacak

Yoğun yağışların ardından bazı evlerde su baskınları yaşanırken, Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya indi.

Belediye tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, su baskınından etkilenen konutlarda kapsamlı temizlik hizmeti verileceği bildirildi.

Su tahliyesinden dezenfeksiyona kadar baştan sona hizmet

Yapılacak çalışmalar çerçevesinde ekipler, su tahliyesi işlemlerinin ardından kaba temizlik gerçekleştirecek. Temizlik çalışmalarının devamında ise hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarıyla evlerin sağlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Destekten yararlanmak isteyenler için başvuru hattı açık

Temizlik desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 0232 700 00 00 numaralı telefonu arayarak 2465’i tuşlaması ve kayıt oluşturması gerektiği belirtildi. Oluşturulan kayıtların ardından belediye ekiplerinin adreslere yönlendirileceği ifade edildi.

Başkan Çiçek: "Vatandaşımızın yanındayız"

Konuya ilişkin açıklama yapan İlkay Çiçek, aşırı yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Çiçek açıklamasında, “Son günlerde İzmir genelinde olduğu gibi ilçemizde de aşırı yağışlar yaşandı. Olumsuz hava koşullarına karşı önceden aldığımız önlemlerin yanı sıra tüm ekiplerimizle sahada yer aldık.

Gelinen noktada, su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla temizlik desteği sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.