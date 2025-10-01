Son Mühür- Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alınan ve 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi’ne oyuncuları yönlendirdiği öne sürülen ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Barım, 28 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Ünlü isimler tanık olarak dinlendi

Mahkeme heyeti, 7 Temmuz’daki ilk duruşmada hazır bulunmayan tanıkların zorla getirilmesine karar vermişti. Bugünkü duruşmada Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz, Hümeyra Adak ve gazeteci Enver Aysever tanık sıfatıyla dinlendi.

Oyuncu Ceyda Düvenci ise Barım’a destek olmak için adliyeye geldi. Sektörden çok sayıda isim ve senarist Ece Yörenç de duruşma salonu önünde hazır bulundu.

“Barım yönlendirmedi”

Tanıkların ifadelerinde öne çıkan ortak nokta, Ayşe Barım’ın oyuncuları yönlendirmediği yönünde oldu.

Hümeyra Adak, “Ayşe apolitik bir insandır, çalışanlarına baskı yapmaz. Gezi’ye gitmem kendi fikrimdi.” dedi.

Bergüzar Korel, “Eşimle birlikte bireysel olarak gittim, Ayşe Barım’ın hiçbir yönlendirmesi olmadı.” ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci, “Gezi’ye kendi irademle katıldım. Ankara’daki görüşmeye Yavuz Bingöl davet etti.” dedi.

Dolunay Soysert, “Ayşe Barım kesinlikle apolitiktir. Katılmam tamamen kendi kararım oldu.” diye konuştu.

Halit Ergenç, “Gezi Parkı’na kendi isteğimle gittim. Bildiri metnini kimin verdiğini hatırlamıyorum, Barım’ın talimatı olmadı.” dedi.

Mehmet Günsür, “Setten çıkıp parka gittim. Ayşe Barım’ın herhangi bir dahli olmadı.” sözlerini kaydetti.

Nejat İşler, “Gezi’ye tesadüfen katıldım, Barım’ın yönlendirmesi yoktu.” dedi.

Nehir Erdoğan, “Kendisini orada görmedim, asla yönlendirmedi.” ifadelerini kullandı.

Rıza Kocaoğlu, “Evim yakındı, evden çıkıp gittim. Bir talimatı olmadı.” dedi.

Selma Ergeç, “Gezi’de bir kez karşılaştık, kısa bir sohbet dışında yönlendirmesi olmadı.” şeklinde konuştu.

Şükran Ovalı, “Hür irademle gittim. Sosyal medya hesaplarımı ben yönetirim.” dedi.

Zafer Algöz, “Gezi’ye üç defa kendi isteğimle gittim. Ayşe Barım apolitiktir.” dedi.

Enver Aysever, “Ayşe Barım’ı tanımıyorum. Oyuncular üzerinde baskı kurduğuna tanık olmadım.” ifadelerini kullandı.

“Tutuksuz yargılanmak istiyorum”

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Barım, sağlık sorunlarını anlatarak tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Barım, “248 gündür ağır suçlamalarla tutukluyum. Hücrede kalp ve beyin sorunlarıyla savaşıyorum, 30 kilodan fazla kaybettim. Hastane raporları acilen ameliyat olmam gerektiğini söylüyor. Kendi doktorlarımın gözetiminde tedavi olmak istiyorum. Yaşam hakkım elimden alınıyor. Artık tutuksuz yargılanmak istiyorum.” dedi.

Doktor tanıklığı talebi reddedildi

Barım’ın avukatları, sağlık durumu hakkında bilgi vermesi için doktor Ahmet Gökçer’in tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi oy çokluğuyla reddetti. Duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi.