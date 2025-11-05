Son Mühür- Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, 1 Kasım’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. ABD’de bulunduğu sırada kalp krizi geçiren 77 yaşındaki sanatçıya acil müdahale yapıldığı ve anjiyo işleminin ardından stent takıldığı öğrenildi.

Tedavi sürecinde beklenmedik komplikasyon

Abacı’nın menajeri Taner Budak, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde yeni bir komplikasyon yaşandığını duyurdu. Budak, anjiyo sırasında verilen kontrast sıvının böbreklerinde hasar oluşturduğunu belirtti.

“Böbrekler görevini yapamadığı için ciğerleri su topladı”

Menajer Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde, anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.”

Dualar Muazzez Abacı için

Türk sanat müziğinin sevilen sesi Muazzez Abacı’nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sevenleri, sanatçının sağlığına kavuşması için sosyal medyada destek mesajları paylaşarak iyi dileklerini iletti.

Müzik dünyası endişeli

Sanat hayatı boyunca unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer eden Muazzez Abacı’nın sağlık durumu, müzik camiasında da derin bir üzüntü yarattı. Usta sanatçının sevenleri ve meslektaşları, sağlık durumuna ilişkin gelecek iyi haberleri bekliyor.