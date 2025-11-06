Dünyanın önde gelen global seyahat platformlarından Trip.com’un üst düzey yöneticileri, İzmir turizm potansiyelini artırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

Ziyarete; Trip.com Güney Avrupa Satış Direktörü Haijing Li, Marriott Hotel İzmir Genel Müdürü Sercan Korkusuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan ve belediye bürokratları katıldı.

Tugay: “Turizm girişimlerini desteklemekten mutluluk duyuyorum”

Başkan Cemil Tugay, Çinli ziyaretçileri İzmir’de görmekten memnun olduklarını belirterek, iş birliği için kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Tugay, görüşmede şu vurguyu yaptı:

“Ben her türlü turizm girişimini destekliyorum. Bundan oldukça mutluyum, desteğimizi sunmaya hazırız.”

İzmir’in tarihsel birikimi, kültürel dokusu ve liman şehri kimliğinin turizm açısından güçlü bir altyapı sunduğunu kaydeden Tugay, Çin ile kurulacak iş birliklerinin kentin uluslararası görünürlüğünü artıracağını ifade etti.

İzmir’in turizm potansiyeli Çinli turistlerde karşılık buluyor

Trip.com Güney Avrupa Satış Direktörü Haijing Li, görüşmede Çin’den Türkiye’ye artan turist talebine dikkat çekti.

İzmir’in dört mevsim turizm hareketliliği olan bir kent olduğunu belirten Li, şehrin özellikle kültür, gastronomi ve sahil turizmi açısından Çinli ziyaretçiler için büyük bir çekim noktası haline geldiğini söyledi.

Trip.com İzmir’de otel forumu düzenleyecek

Li, Trip.com olarak İzmir’de geniş kapsamlı bir otel forumu organize edeceklerini de duyurdu. Toplantıda platformun yapısı ve sunduğu global hizmetlere ilişkin bilgiler paylaşan Li, Çinli turistlerin seyahat tercihleri konusunda İzmir’in giderek daha fazla ön plana çıktığını ifade etti.