Son Mühür- Güne yatay pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi CHP İstanbul il kongresinin iptal edilmesine yönelik mahkeme kararının ardından hızla düşüş göstermişti.

YSK'dan kongrenin devamı yönünde karar çıkmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Endeksteki yukarı ve aşağı yönlü hareketliliği değerlendiren gazeteci Barış Soydan,

''YSK'nın CHP'nin İstanbul kongresinin devamına karar vermesiyle borsaya büyük alım geldi, endeks yüzde 2’ye yakın eksiden 0.50 artıya geçti. Seans içi dibinden tepeye yüzde 2.35 yükseldi.

Bu oynaklık bir Memecoin'lerde var bir de BIST'de.'' hatırlatmasında bulundu.



Kırmızıdan yeşile, yeşilden kırmızıya...



YSK kararı sonrası yönünü yukarı çeviren endeksin coşkusu da kısa sürdü.

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan'ın endeksin aynı gün içinde hızlı yükseliş ve düşüşlerinden yakınmasını haklı çıkartan bir tablo sergileyen BIST 100 endeksi YSK'nın kararı sonrası hızlı yükselişinin ardından Ban Of'tan gelen satışlarla yeniden düşüşe geçti.

BIST 100 endeksinde yüzde 0.28'lik düşüşle 11.300 puana kadar gerilediği görüldü.

Bankacılık endeksi yüzde 1.02'lik düşüşle 16.057'ye,

Sınai endeksi yüzde 0.40'lık düşüşle 14.912'ye,

Mali endeks ise yüzde 0.33'lük düşüşle 14.956 puana geriledi.