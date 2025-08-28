Son Mühür- Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 3 Eylül’de Batı’ya meydan okuma gösterisi olarak görülen ‘’Zafer Günü’’ askeri geçit töreninde Rus lideri Putin’le, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u yanında bulacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta geçit törenine katılacak 26 yabancı devlet ve hükümet başkanı arasında, Avrupa Birliği üyesi Slovakya'nın Başbakanı Robert Fico dışında hiçbir Batılı lider yer almayacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan Putin, en son 2024 yılında Çin'e seyahat etmişti.

Nükleer silah ve balistik füze geliştirmesi nedeniyle 2006'dan beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımları altında bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise Çin'i en son Ocak 2019'da ziyaret etmişti.

Lukaşenko, Pezeşkiyan ve Vucic de yer alacak...

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei, Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda resmen teslim olmasını anan geçit törenine Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in katılacağını söyledi.

Geçit törenine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katılacak.

Birleşmiş Milletler'i, daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan ve ayrıca Çin'in İtalya, San Marino ve Myanmar büyükelçisi olarak görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Li Junhua temsil edecek.