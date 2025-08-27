ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentindeki Annunciation Katolik Okulu’na sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Öğrenciler hayatını kaybetti

Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Yaralanan 20 kişi arasında 14 çocuğun bulunduğu öğrenildi.

Validen ilk açıklama

Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini belirterek, “Polis olay yerinde. Okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum. Bu korkunç şiddet eylemi hepimizi derinden sarstı” ifadelerini kullandı.

Bayraklar yarıya indirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların 31 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi. Trump açıklamasında, “Minnesota eyaletinde işlenen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi olarak, Beyaz Saray’da, tüm kamu binalarında, askeri üslerde, deniz kuvvetleri gemilerinde ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayrakların yarıya indirilmesini emrediyorum” dedi.

Yurt dışındaki temsilcilikler de dahil

Karara göre, ABD’nin tüm büyükelçilikleri, konsoloslukları, yurt dışı tesisleri ile askeri karargâh ve gemilerinde de bayraklar aynı süre boyunca yarıya indirilecek.