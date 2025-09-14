Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze Şehri’nin güneydoğusundaki Sabra Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda birçok sivilin yaralandığını aktardı. Ambulanslarla yaralılar bölgedeki Şifa Hastanesi’ne sevk edilirken, günün erken saatlerinden bu yana 7’si yardım dağıtım noktasında görevli olmak üzere en az 62 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamu savcılığı binası yıkıldı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şehri’nin güneybatısında bulunan kamu savcılığı binasına 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda bina tamamen yıkılırken, İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini ve sığınaklarını da hedef aldığı belirtildi. Bu sabah itibariyle 1 konut, 3 sığınak ve 20’den fazla bina yerle bir edildi.

6 binden fazla kişi evsiz kaldı

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, İsrail saldırıları nedeniyle 6 binden fazla kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Bassal, İsrail’in hedef aldığı binalara yönelik herhangi bir tahliye uyarısı yapılmadığını belirtti. “Gazze Şehri sakinleri, yoğun kuşatma ve bombardıman nedeniyle son derece zor koşullar altında yaşıyor” dedi.

Katz’tan tehdit mesajı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların devam edeceğini belirtti. Katz, “Kasırga gibi süren saldırılar devam ediyor. Burj el-Nur kulesi imha edildi. Gazze halkının bölgeyi tahliye etmesi gerekiyor. Hamas mağlubiyete uğratılıp esirlerimiz serbest bırakılana kadar altyapıyı hedef almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gazze’de can kaybı 64 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 64 bin 803 kişi hayatını kaybetti, 164 bin 264 kişi ise yaralandı.