Son Mühür- İngiltere'nin köklü kuruluşu BBC tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birine tanıklık ediyor.

BBC'nin yönetim kurulundaki bağımsız yöneticilerden Shumeet Banerji görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda Hindistan'ın en büyük holdingi Reliance Industries'in yönetim kurulunda da görev alan Banerji, dört yıllık görev süresinin bitmesine birkaç hafta kala istifa ettiğini söyledi.



BBC'nin haberine göre Banerji, istifa mektubunda BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC Haber İcra Kurulu Başkanı Deborah Turness'in istifalarına yol açan olaylar hakkında kendisine danışılmadığını söyledi.



Trump'a yönelik ifadeler ortalığı karıştırdı...



Davie ve Turness, yayıncı kuruluşun taraflı olduğu yönündeki suçlamaların ardından 9 Kasım'da istifa etmişti. Bu suçlamalar arasında, Trump'ın 6 Ocak 2021'de, destekçilerinin Washington'daki Kongre binasına saldırmasından önce yaptığı bir konuşmanın düzenlenmesi de yer alıyordu.

BBC, 13 Kasım'da "Panorama" adlı haber programının Trump'ın konuşmasının görüntülerini düzenlediği için özür diledi ancak Trump'ın kendilerine iftira davası açması için yasal bir dayanak olmadığını belirtti.

BBC'nin finansmanı büyük ölçüde, herhangi bir yayıncıdan canlı televizyon izleyen veya BBC'nin çevrimiçi video platformunu kullanan İngiliz hanelerinden alınan zorunlu yıllık 174,50 pound (9.587 TL) ücretle sağlanıyor.