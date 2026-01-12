Son Mühür / İzmir’de faaliyet gösteren Odabiz Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davasında yeni bir aşamaya geçildi. Mahkeme, şirket ve Odabaşı ailesi fertleri yönünden konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu kanaatine vararak 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Mali krizi gerekçe göstererek konkordato talebinde bulunan Odabiz Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin başvurusu kapsamında sunulan belgelerin, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 286. maddesi uyarınca eksiksiz olduğu tespit edilmişti. Bu tespit doğrultusunda şirkete ve şirket ortaklarına daha önce 13 Ekim itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet tanınmıştı.

Mahkemeden 1 yıllık kesin mühlet kararı

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez 213310 sicil numarasında kayıtlı Odabiz Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Ahmet Odabaşı, Kenan Odabaşı, Onur Odabaşı ve Yasin Odabaşı tarafından açılan konkordato davasında, mahkemenin 2025/941 Esas sayılı dosyası kapsamında 07 Ocak 2026 tarihli duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme, mevcut verilere göre konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, İİK’nin 289/3 maddesi uyarınca hem şirket hem de Ahmet, Kenan, Onur ve Yasin Odabaşı hakkında 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

Komiserler görevine devam edecek

Karar kapsamında, geçici mühlet sürecinde görev yapan SMMM Hatice Karpuzoğlu ve hukukçu İsa Kaya’nın komiserlik görevlerinin kesin mühlet süresince devam etmesine karar verildi. Ayrıca şirketin mevcut yapısı ve borç miktarı dikkate alınarak, Odabiz Yapı yönünden alacaklılar kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Bu doğrultuda, alacaklılar kurulunda yer almak isteyen alacaklıların 7 Ocak 2026’dan itibaren 10 gün içinde dilekçe ile mahkemeye ve komiser heyetine başvurmaları istendi. Alacaklılar kurulunun, komiser görüşü alındıktan sonra en fazla 7 kişiden ve tek sayıdan oluşacak şekilde, bir ay içinde duruşma dışı belirleneceği kaydedildi. Mahkeme ayrıca, kesin mühletin sonuçlarına ilişkin İİK 294. maddesinin uygulanmasına, mevcut ihtiyati tedbirlerin devamına ve kesin mühlet süresi içinde ya da sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceğine ilişkin duruşma yapılmasına karar verdi. Karar, İİK’nin 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ edildi.

“İflas söz konusu değil” demişlerdi

Süreçle ilgili bazı haberlerde konkordatonun iflas olarak yorumlanması üzerine firma yetkilileri kamuoyuna açıklama yapmıştı. Odabiz Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Vekili Avukat Mert Bolevin tarafından yapılan açıklamada, “Müvekkil firma iflas bayrağı çekmemiş olup, ticari faaliyetlerine tam gaz devam etmektedir” ifadeleri kullanılmıştı.

Çimentaş’ta başlayan hikaye…

Odabiz Yapı’nın temelleri, Odabaşı ailesinin sektöre girişine dayanıyor. Firmanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kenan Odabaşı’nın 1985 yılında Çimentaş Çimento Fabrikası’nda çalışmaya başlamasıyla inşaat ve sanayi sektöründeki yolculuk başladı. Kenan Odabaşı, 1998 yılında Çimstone Fabrikası’na geçerek burada dört yıl görev yaptı; ardından otomotiv sektöründe ticari faaliyetlerini sürdürdü. Kenan Odabaşı önderliğinde, Ahmet, Onur ve Yasin Odabaşı kardeşler tarafından bir aile şirketi olarak kurulan Odabiz Yapı, ticari hayatına Ahmet Odabaşı’nın yönetiminde devam ediyor. Şirketin, konkordato sürecinde mahkeme gözetiminde faaliyetlerini sürdürmesi öngörülüyor.