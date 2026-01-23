Son Mühür / Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunarak iptal edilen Çimentaş’a ait Menderes’teki kalker ocağı projesi, kapasitesi düşürülmüş ve alanı daraltılmış yeni Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ile yeniden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine taşındı. İzmir’in Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi sınırlarında yer alan ve İzmir Çimento Fabrikaları Türk A.Ş. (Çimentaş) tarafından planlanan II-A Grubu Kalker Ocağı için hazırlanan yeni dosya, İzmir Valiliği’ne sunuldu. Dosyanın incelenmesinin ardından proje için ÇED sürecinin yeniden başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Yine orman arazisinin içinde!

Bakanlık tarafından iptal edilen ilk projede, mevzuata aykırılıklar tespit edilirken; yeni dosyada üretim miktarının azaltıldığı, proje sınırlarının revize edildiği ve faaliyetin yine orman arazisi içerisinde planlandığı belirtildi. Yeni dosyada, 80,31 hektarlık ruhsat alanının 22,77 hektarlık bölümü ÇED alanı olarak belirlendi.

Proje kapsamında yılda 1 milyon ton kalker üretimi hedeflenirken, üretimin delme–patlatma yöntemiyle açık ocak işletmeciliği şeklinde yapılacağı bildirildi.

Yerleşim alanlarına kuş uçuşu 1 kilometre

ÇED dosyasına göre proje alanı, Karakuyu Mahallesi’ne kuş uçuşu yaklaşık 1 kilometre, en yakın meskun alana ise 600 metre mesafede bulunuyor. Alanın 850 metre kuzeydoğusunda bir besi çiftliği yer alırken, saha Torbalı ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta. Proje alanına ulaşımın İzmir–Aydın Karayolu üzerinden sağlanacağı, ocak bağlantı yolunun ise 2 kilometrelik toprak yol olduğu belirtildi.

Patlatmalı üretim: Yılda 44 patlatma

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, kalker üretimi sırasında ANFO tipi patlayıcılar kullanılacak. Hesaplamalara göre sahada yılda 44 patlatma yapılması planlanıyor. Bu da yaklaşık 7 günde bir patlatma anlamına geliyor. Yıllık üretim hedefi doğrultusunda, yılda 177 bin 430 kilogram ANFO, 7 bin 656 kilogram dinamit ve binlerce kapsül kullanılması öngörülüyor. Patlatmaların 08.00–17.00 saatleri arasında yapılacağı ifade ediliyor. Çimentaş, proje alanında henüz üretime başlanmadığını, faaliyetlerin ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde sürdürüleceğini kaydetti. ÇED alanının orman arazisi niteliğinde olduğu bilgisi dosyada yer alırken, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman izni alınacağı ve faaliyet sonrası alan için rehabilitasyon projeleri hazırlanacağı ifade edildi.