Son Mühür- Buca Belediyesi'nde ikinci görev yılını geride bırakan Görkem Duman'ın adı İzmir sınırlarını çoktan aşarak tüm Türkiye'de bilinir oldu.

''Görkemli Buca'' sloganıyla iş başına gelen Duman'ın ''Görkemli Phuket'' sloganına dönüşmesinin altında yatan neden, Buca Belediyesi emekçilerinin alacaklarını alamadıkları için eylemde olduğu süreçte kız arkadaşı ünlü türkücü Sevcan Orhan'la dünyaca ünlü Phuket adasında tatile gitmesi olmuştu.



Tartışmalar Başkent Ankara'ya kadar uzanınca, CHP Genel Merkezi tüm belediye başkanlarına ültimatom gibi bir genelgeyle izinsiz kimse yurt dışı tatiline gidemez uyarısında bulunmak zorunda kaldı.



Buca Belediyesi'nin kadrolu sanatçısı mı?



Görkem Duman'ın siyasi kariyerini tehlikeye atan süreçte tartışmalar, Phuket tatilinin parası kamu kaynaklarıyla mı ödendi? sorusunu da beraberinde getirdi.

Sevcan Orhan,

'Talihsiz zamanda gittik! Gerçekten benim işim ve tatilimle ilgisi yok. 'Haram yemek' öyle bir şey kursağımızdan geçmez'' açıklamasında bulunurken, Buca Belediyesi'nin hemen hemen her etkinlikte Sevcan Orhan'ı tercih etmesi kafaları karıştırdı.

O konsere ne kadar ödendi?



Geçtiğimiz yıl 29 Ekim konseri için Sevcan Orhan'ı tercih eden Görkem Duman'ın bu seçimi için Buca Belediyesi'nin kasasından ne kadar çıktığı ise ''Ticari sır perdesi'' arkasına saklanacak gibi görünüyor.

Kamuoyunda oluşan soru işaretlerini dağıtmak için harekete geçen Kandemir Medya, Hakan Kandemir imzasıyla CİMER'e başvurarak Sevcan Orhan konserinin bedeli hakkında bilgi istemişti.

Bornova'nın rakamı belli...



Buca Belediyesi'nin CİMER'e, ''Ticari sır'' gerekçesiyle rakamı açıklamadığı ortaya çıktı.

Buca dışında Bornova ve Balçova Belediyesi'nin konserlerine de çıkan Sevcan Orhan'ın, Bornova Belediyesi'nden konser için 2 milyon 860 bin lira aldığı ortaya çıkmıştı.

Namuslu bir vatandaş aradı...



En son Buca Belediyesi'ndeki bankamatik çalışanları isim isim saymasıyla dikkati çeken AK Parti Buca Meclis Üyesi Veli Balyemez, kendisine gelen bir ihbara göre Buca Belediyesi'nin Sevcan Orhan'a ödediği rakamın Bornova Belediyesi'nin ödediği rakamın çok üzerinde olduğunu belirtti.

''Beni namuslu bir vatandaş'' aradı diyen Veli Balyemez, ''Onun söylediğine göre Sevcan Orhan'a bu konser için KDV dahil tam 4 milyon 750 bin TL ödenmiş. Yazıktır, günahtır. Bu para halkın parası. Garip gurebanın parası'' hatırlatmasında bulundu.

