Antalya’nın Kemer ilçesinde, hakkında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, uzun süredir firari durumda olan hükümlünün izine ulaşıldı.

Çok sayıda ağır suçtan hüküm giymişti

Yapılan incelemelerde H.T. isimli şahsın;

kasten öldürme,

kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma,

kendi ihtiyacı için esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi,

gece vakti silahla yol keserek birden fazla kişiyle birlikte yağma,

eşya müsaderesi

ve hükümlü ya da tutuklunun kaçması

gibi birçok suçtan toplam 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

JASAT takibiyle yakalandı

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlü Kemer’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonrası H.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Güvenlik güçleri, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.