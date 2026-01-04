Ali Öner, dizide Gökhan karakterini canlandırırken, Zeynep Atılgan Fadime rolünde yer alıyor. İddialara göre ikili, set dışında daha sık vakit geçirmeye başladı ve bu durum ilişki söylentilerini tetikledi. Ancak taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı, iddialar kulis bilgilerine dayanıyor.

Ali Öner ve Zeynep Atılgan Aşk İddiaları

Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz'de geçen aile çatışmalarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin genç oyuncuları Ali Öner ile Zeynep Atılgan'ın ekran uyumu, gerçek hayata taşındı mı sorusunu gündeme getirdi.

Ali Öner, Aralık sonunda nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırdı. Çift, sosyal medyadan ortak fotoğrafları silip birbirlerini takipten çıkardı. Bu ayrılığın ardından bazı haberlerde, Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Magazin kaynaklarında, ikilinin yılbaşı döneminde birlikte görüntülendiği ve set arkadaşlığının ötesine geçtiği iddia edildi. Özellikle ayrılığın perde arkasında kıskançlık krizlerinin rol oynadığı, eski nişanlı Aydın'ın Atılgan'ı kıskandığı belirtildi.

Buna karşın, somut bir fotoğraf veya delil sunulmadı. İddialar tamamen söylentilere dayanıyor. Ali Öner ile Zeynep Atılgan'dan konuya dair herhangi bir yorum gelmedi.

Dizi hayranları, bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Ekran önündeki kimya, gerçek hayatta da devam ediyor mu sorusu cevapsız kalıyor.

Ali Öner Kimdir?

Ali Öner, 1996 İstanbul doğumlu bir manken ve oyuncu. 2019'da Best Model of Turkey yarışmasında derece aldıktan sonra oyunculuğa yöneldi.

Kariyerine Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım ve O Kız gibi dizilerde rollerle devam etti. Şu an Taşacak Bu Deniz'de Gökhan karakteriyle geniş kitlelere ulaşıyor.

1.89 boyundaki Öner, motor tutkusuyla da biliniyor. Özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih ediyor.

Zeynep Atılgan Kimdir?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 İstanbul doğumlu genç bir oyuncu. Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü'nde eğitimini sürdürüyor.

2018'de oyunculuğa adım attı, Yargı dizisinde Parla karakteriyle tanındı. Bahar ve Kardelenler projelerinin ardından Taşacak Bu Deniz'de Fadime rolüyle kariyerini yükseltiyor.

23 yaşındaki Atılgan, özel hayatını medyadan uzak yaşamayı seçiyor. Performansıyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisi, başrollerdeki uyumlarla olduğu kadar yan karakterlerin hikayeleriyle de konuşuluyor. Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın iddiaları, diziye olan ilgiyi daha da artırdı. Gelecek bölümlerde ekran önündeki hikayeleri takip edilirken, gerçek hayattaki sessizlik sürüyor.