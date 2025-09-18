Son Mühür- Eski Türkiye güzeli, sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle konuşulan Samyeli hakkında ortaya atılan yeni iddialar tartışma yarattı.

Cildi Çin’de araştırma konusu oldu

Samyeli’nin gençlik ve güzellik sırrının yalnızca yüz yogası olmadığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz aylarda, Çin’in önde gelen eğitim kurumlarından Xiamen Üniversitesi’nde görev yapan bir grup genetik araştırmacısının Samyeli’nin cilt yapısını incelediği iddia edilmişti.

“Yüz yogası değil estetik”

Televizyon programı Gel Konuşalım’ın sunucularından Ece Erken, Samyeli’nin genç görünümünün arkasında estetik operasyonların olduğunu ileri sürdü. Erken, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Defne Samyeli ile ilgili aslında birçok insanın bildiği ama halkın bilmediği şeyleri açıklıyoruz. Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş.

Kalça protezi varmış, hatta o protez kaymış ve düzeltmek için 20 gün hastanede yatmış. Her yıl düzenli olarak yüz askısı yaptırıyormuş. Bunun dışında belini inceltiyormuş. Bel inceltmeyi ben ilk kez duydum, yandaki yağlar herhalde alınıyor.”

“Hastanede gizlilik önlemleri alındı”

Ece Erken, Samyeli’nin geçirdiği operasyonların kamuoyuna yansımaması için hastanelerde özel önlemler alındığını da ileri sürdü. İddialara göre Samyeli’nin tedavi gördüğü dönemde hastanenin ilgili katına başka hasta kabul edilmedi.