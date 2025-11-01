Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada patatesin üretici ve market fiyatları arasındaki farklara ilişkin yapılan paylaşımlar hakkında bir açıklama yayımladı. Bakanlık, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve spekülatif haberlerin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

“25 TL” İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açıklamada, bazı platformlarda patatesin üreticide 5 TL, markette ise 25 TL’ye satıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı’nın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi verilere göre, patatesin 3 büyük ulusal zincir markette ortalama satış fiyatı 12,75 TL seviyesinde bulunuyor.

Bakanlık, “25 TL” gibi rakamların genel piyasa fiyatlarını yansıtmadığını belirtti.

FİYAT FARKLARI DÜZENLİ OLARAK İZLENİYOR

Bakanlık açıklamasında, üretici ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli olarak takip edildiği ve bu farkların oluşmasında arza-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi unsurların etkili olduğu ifade edildi.

SPEKÜLATİF UYGULAMALARA KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı ülke genelinde etkin denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulandığı vurgulandı.

“RESMÎ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN” ÇAĞRISI

Bakanlık, tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesinin esas alındığını ve fiyat oluşumlarının adil şekilde gerçekleşmesi için ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordineli çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Vatandaşlara ise, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemeleri, resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

“HEM ÜRETİCİNİN EMEĞİNİ HEM VATANDAŞIN CEBİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamanın sonunda Ticaret Bakanlığı, “Hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verdi.