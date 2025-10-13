Son Mühür- AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı, 49 mahallede aynı anda yürütülen kapsamlı saha programıyla vatandaşlarla doğrudan temas kurdu.

İlçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirilen çalışma, parti teşkilatının yereldeki nabzı tuttuğu en geniş kapsamlı organizasyonlardan biri oldu.

49 mahallede aynı anda: Ev ev, sokak sokak ziyaret

AK Parti Kemalpaşa İlçe Teşkilatı, eş zamanlı yürütülen saha çalışmasında esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

Program kapsamında sokaklar tek tek gezilerek vatandaşların talepleri dinlendi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamı iletildi.

Ziyaretlerde hem yerel hem de genel politikalar anlatılırken, vatandaşların önerileri ve sorunları da not alındı. Parti teşkilatı ayrıca yeni üye kayıtları yaparak yüzlerce Kemalpaşalıyı AK Parti’ye kazandırdı.

Metin Yaşar: “Kemalpaşa’da gönül köprüleri kurduk”

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada saha çalışmasının yalnızca siyasi bir faaliyet değil, gönül teması olduğunu vurguladı.

Yaşar, “Bugün Kemalpaşa’nın 49 mahallesinde vatandaşlarımızla aynı anda buluştuk. Sokak sokak, ev ev gezerek hemşehrilerimizi dinledik, çaylarını içtik, dertlerine ortak olduk.

Esnafımızın sorunlarını not aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını tek tek ilettik.

Biz sahada sadece mesaj vermedik; samimiyetimizi, gayretimizi ve milletimize olan bağlılığımızı gösterdik.” dedi.

“Gönülleri fethetmeden sandıkları fethedemeyiz”

Yaşar, çalışmanın parti teşkilatı için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu çalışma, vatandaşlarımızla aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kemalpaşalıların gösterdiği ilgi, teveccüh ve destek bizleri gururlandırdı.

Gönülleri fethetmeden sandıkları fethetmenin mümkün olmadığını biliyoruz. 23 yıldır olduğu gibi bugün de gönüllere dokunmaya devam ediyoruz.”

2028 seçimleri için güçlü mesaj

Dr. Metin Yaşar, saha programının yalnızca bugüne değil, 2028 seçimlerine de ışık tuttuğunu söyledi:

“Vatandaşlarımızdan aldığımız destek, AK Parti’nin 2028 genel seçimlerinde yeniden güçlü bir şekilde iktidara geleceğinin en somut göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğine yürekten inanıyoruz.”

Yaşar, partinin bundan sonraki süreçte de sahada kalmaya devam edeceğini belirterek, “Bizim siyaset anlayışımızda sadece oy değil, millet vardır; milletin gönlü, duası ve desteği vardır.” ifadelerini kullandı.

Kadın ve gençlik kolları sahada aktif rol aldı

Eş zamanlı yürütülen programda AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları, mahalle başkanları ve meclis üyeleri de aktif görev aldı.

Kadın Kolları üyeleri, kadınlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi; Gençlik Kolları ise gençlerle buluşarak parti politikaları hakkında bilgilendirme yaptı ve yeni üyelik çalışmaları yürüttü.

Vatandaşla doğrudan temas modeli

AK Parti Kemalpaşa İlçe Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği bu eş zamanlı saha programı, vatandaşlarla birebir temas kurma modeli açısından örnek bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Program sayesinde sorunlar yerinde tespit edilirken, çözüm önerileri doğrudan iletildi. Vatandaşlar kendi yaşam alanlarında ziyaret edilerek, partiye üye olma süreci ilk kez bu ölçekte sahada gerçekleştirildi.