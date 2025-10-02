Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri sona erdi. Temmuz ve eylül ayları boyunca süren “Sokakta Müzik Var” ve “Mahallede Tiyatro Var” programları, ilçenin dört bir yanında vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatın birleştirici gücü

Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka 5, Esentepe, Atatürk, Evka 2, Evka 6, İnönü, Ataşehir, Aydınlıkevler, Küçük Çiğli ve Balatçık mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü. Çocukların oyunlara eşlik ettiği, yetişkinlerin müzik ve tiyatro keyfini paylaştığı akşamlar, renkli görüntülere sahne oldu. Sadece üç ayda yaklaşık 10 bin Çiğlili, sanatın birleştirici gücüyle buluştu.

Başkan Yıldız: “Sanatı halkımızla buluşturmak en büyük mutluluk”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz etkinliklerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Göreve geldiğimizden bu yana önceliğimiz, Çiğli’de yaşayan her bir komşumuzu kültür ve sanatla buluşturmak oldu. Sanat, yalnızca bir eğlence aracı değil; toplumu bir arada tutan, umut veren ve geleceğe dair hayallerimizi büyüten çok önemli bir güçtür. Yaz boyunca müziği ve tiyatroyu sokaklara taşıyarak vatandaşlarımızın birlikte keyifli zaman geçirmesine katkı sağladık. Çocuklarımız kahkahalarıyla sokaklarımızı şenlendirdi, büyüklerimiz coşkuya ortak oldu. 10 bin vatandaşımızın katılımı, Çiğli’de sanatın ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de kültürel etkinliklerimizi artırarak Çiğli’yi sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de kültür-sanatla anılan ilçelerinden biri haline getireceğiz.”