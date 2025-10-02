Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin İzmirgaz’ın uygulamalarına yönelik sert çıkışının ardından Kızılay Mahallesi’nde doğalgaz sorunu çözüme kavuştu.

Eylül ayı meclis toplantısında İzmirgaz’ın bazı mahallelerde ayrımcı uygulamalar yaptığını belirterek, “Şahsa özel, adrese teslim hizmet anlayışına izin vermem” sözleriyle tepki gösteren Başkan Eşki, konunun takipçisi olacağını açıklamıştı. Eşki, İzmirgaz’ın kendi standartlarının dışında, siyaseten önemli isimlerin adreslerine doğalgaz götürdüğünü, buna rağmen aynı şartlara sahip birçok sokağın hizmetten mahrum bırakıldığını vurgulamıştı.

BAŞKAN EŞKİ MAHALLE HALKINA MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Eşki, Kızılay Mahallesi’ndeki 35 sokak için İzmirgaz ile görüştüklerini ve buralara doğalgaz hattı döşeneceğini vatandaşlara duyurdu. Eşki, “İzmirgaz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Kızılay Mahallemiz’de eksik kalan sokaklara doğalgaz geliyor. Hepimize hayırlı olsun” dedi.