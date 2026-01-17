Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan Sömestr Sinema Günleri kapsamında etkinlikler, hafta içi her gün saat 14.00’te Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirilecek. Program boyunca çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin yanı sıra sürpriz etkinlikler de sunulacak.

İlk gün renkli açılış

Etkinliklerin ilk günü olan 19 Ocak’ta çocuklar balonlar, popcorn ikramı ve yüz boyama etkinlikleriyle karşılandı. Açılış günüyle birlikte Sömestr Sinema Günleri’nin yarıyıl tatiline neşeli bir başlangıç sunması amaçlandı.

Dolu dolu film ve etkinlik takvimi

Program kapsamında;

19 Ocak Pazartesi Süper Charlie,

20 Ocak Salı Cesur Panda: Görevimiz Afrika,

21 Ocak Çarşamba Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu,

22 Ocak Perşembe Robin and the Hoods filmleri çocuklarla buluştu.

23 Ocak Cuma günü ise Emrah Bari tarafından çocuklara özel hazırlanan yarışmalar ve sahne gösterileri yer aldı.

Sinema günleri ikinci haftada da sürdü

Sömestr Sinema Günleri, 26 Ocak Pazartesi Ozi: Doğanın Koruyucusu,

27 Ocak Salı Victoria Must Go,

28 Ocak Çarşamba Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar,

29 Ocak Perşembe Meraklı Kedinin 10 Yaşamı filmleriyle devam etti.

Etkinliklerin finali, 30 Ocak Cuma günü Emrah Bari’nin katılımıyla düzenlenen çekilişler ve sürpriz etkinliklerle gerçekleştirildi.

Başkan Yıldız: çocukların mutluluğu önceliğimiz

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Başkan Yıldız, yarıyıl tatilinin çocuklar için hem dinlenme hem de güzel anılar biriktirme fırsatı sunduğunu belirterek, Sömestr Sinema Günleri ile çocukların sanat ve sinema ile buluşturulduğunu kaydetti.

Tüm çocuklara açık davet

Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatilini keyifli ve verimli geçirmek isteyen tüm çocukları aileleriyle birlikte Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenen Sömestr Sinema Günleri’ne davet etti.