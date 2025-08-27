Son Mühür/ Emine Kulak - Çiğli Belediyesi’nde maaşlarını alamayan işçilerin eylemleri yeni bir krizle gündeme geldi. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube’'nin 6 işyeri temsilcisi, İnan Yoldaş Özdem, Bülent Polat, Gencay Günyüz, Mazlum Demir, Gökhan Aslan, Oktay Ergün ücret sorunlarını görüşmek için belediye yönetimiyle bir araya geldikleri sırada görevden alındıklarını öğrendi.

İŞVEREN DUYURDU, SENDİKA SONRADAN BİLDİRDİ

İşçiler, görüşme sırasında belediye yönetiminin kendilerine, sendika tarafından görevden alındıklarını söylediğini belirtti. Ardından sendika tarafından da resmi bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Temsilciler, bu sürecin tamamen işverenin ağzından öğrenilmiş olmasına tepki gösterdi.

Bir işçi temsilcisi yaşananları şöyle anlattı:

“Bugün ücretlerimizi görüşmek için işverenin yanına gittik. Ancak işveren bize, sendika tarafından görevden alındığımızı söyledi. Bu duruma sessiz kalmayacağız. Biz hakkımızı arıyoruz, mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

“SENDİKA HAKLARINA SALDIRI” TEPKİSİ

Çiğli Belediyesi işçileri, ödenmeyen maaşları nedeniyle haftalardır eylem yapıyor. İşçiler, temsilcilerin görevden alınmasının bu eylemlere bir misilleme olduğunu düşünüyor. Birçok işçi, yaşananların sendikal haklara yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu dile getiriyor.

İşçiler ayrıca, “Maaşlarımız ödenmediği için sokaktaydık. Şimdi temsilcilerimizin görevden alınması, hakkını arayan işçilerin susturulmak istendiğinin göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Görevden alınan 6 temsilcinin yerine yeni atamaların yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korurken, işçiler ödemelerin yapılmadığı sürece eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.