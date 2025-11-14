Son Mühür / Yiğit Uzun - Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Havacılık Güvenliği (AVSEC) Komitesi’nin 54’üncü toplantısı, bu yıl TAV Güvenlik’in ev sahipliğinde İzmir’de düzenlendi. 40 ülkeden 100’ü aşkın havacılık güvenliği uzmanının katıldığı organizasyon, sektörün güncel riskleri, yeni trendleri ve geleceğe yönelik güvenlik stratejilerini masaya yatırdı.

İzmir’de iki gün süren stratejik buluşma

13–14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda, havalimanı güvenliğinde yaşanan değişimlere karşı geliştirilen yenilikçi ve insan odaklı çözümler ele alındı. Etkinlik; TAV Havalimanları, TAV Güvenlik, TAV Akademi, CMH ve Nuctech’in destekleriyle organize edildi.

Toplantıda söz alan TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, Türkiye’nin uluslararası havacılık güvenliği standartlarının oluşturulması ve uyumlulaştırılması sürecindeki aktif rolüne dikkat çekti. Şahan, “Bu toplantı, daha güvenli ve daha dayanıklı bir havacılık ekosistemi için ortak iradenin somut bir göstergesi. TAV Güvenlik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Bu kapsamda böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur” dedi.

İzmir Adnan Menderes’teki uygulamalar sunuldu

Etkinlik kapsamında TAV Güvenlik Operasyon Müdürü M. Emrah Erkan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda hayata geçirilen güvenlik uygulamalarına ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Teknoloji destekli güvenlik adımları, operasyon süreçleri ve yolcu memnuniyeti odaklı yaklaşım katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

AVSEC Komitesi’nin rolü

AVSEC Komitesi, havalimanı güvenliğinde geleceğin yönünü belirleyen önemli bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Komite; ekipman, prosedür, düzenleme ve mevzuatların havalimanı güvenliğine etkisini analiz ederken, aynı zamanda Avrupa çapında uygulanacak standart ve stratejileri geliştirmeye katkı sağlıyor.

Komite tarafından hazırlanan ACI EUROPE AVSEC Stratejisi, sektörde güvenlik politikalarının oluşturulmasına rehberlik etmesi amacıyla havalimanı profesyonellerine kapsamlı bir çerçeve sunuyor.