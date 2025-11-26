Çiğli’de Öğretmenler Günü Sahnede Kutlandı

Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi, Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı “Emrah Bari ile Çiğli Komedi Akşamları” etkinliğini Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirdi. Komedyen Emrah Bari’nin sahne performansı izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, salonu dolduran öğretmenler, meclis üyeleri, muhtarlar ve CHP İlçe Kadın Kolları neşeli dakikalar yaşadı.

Katılımın yoğun olduğu gecede izleyiciler hem eğlendi hem de öğretmenlere özel hazırlanan programın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Yıldız: “Öğretmenlerimize her gün minnettarız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gecede yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlerin toplum için taşıdığı değeri vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenlerimiz yalnızca bilgi aktaran kişiler değildir; onlar geleceğin mimarlarıdır. Emekleriyle yarınlarımızı şekillendiriyorlar. Biz de onlar için hazırladığımız bu özel gecede yüzlerinde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize.”

“Geleceği inşa ediyorlar!”

Başkan Yıldız, öğretmenlerin yalnızca sınıf içinde değil, yaşamın her alanında örnek olduklarını belirtti. Verdikleri değerlerin toplumun kültürel ve sosyal gelişimine yön verdiğini hatırlatan Yıldız, Çiğli Belediyesi olarak öğretmenlere yönelik kültür-sanat etkinliklerini artıracaklarını söyledi. “Onların emeğini görünür kılmak ve değerlerini yaşatmak bizim en önemli görevlerimizdendir” diyen Yıldız, etkinliğin sonunda tüm öğretmenlere teşekkür etti.