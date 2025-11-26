Son Mühür/ Osman Günden - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle hazırlanan “İletişim Yüzyılında Kentlerin Hikayesi Fotoğraf Sergisi”, İZTO Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Arşiv Sistemi’nde yer alan Şehirler Koleksiyonu ile Yeğitek arşivindeki 1930-1985 dönemine ait İzmir fotoğraflarını bir araya getirdi.

Küratörlüğünü Özlem Tezcan’ın üstlendiği serginin açılışına; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, BASİFED Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi çeşitli kurumların yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Özgener: “İzmir’in hikayesini geniş kitlelere ulaştırmak büyük gurur”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, serginin İzmir'in çok katmanlı hikayesini iletişimin dönüştürücü gücüyle buluşturduğunu söyledi. Fotoğrafların, şehirlerin yalnızca sokak ve binalardan değil, hafıza, duygu ve bağlardan oluştuğunu hatırlattığını belirten Özgener, şöyle konuştu: “İzmir tarih boyunca iletişimin, ticaretin ve kültürel etkileşimin merkezi oldu. Teknolojinin hızla değişen diliyle yeniden şekillenen bu kadim şehir, fotoğrafın zamansız gücüyle yeniden hayat buluyor. Sergideki her kare, İzmir’in dününü, bugününü ve geleceğe dair umutlarını taşıyor. Kentin hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmak hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir gurur.”

Özgener, Oda olarak İzmir’in kültürel birikimine katkı sağlayacak projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini, sergide yer alan fotoğrafların bir kitap haline getirilmesini istediklerini de ifade etti.

Yüksel: “Fotoğrafların bambaşka bir hatırası var”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ise sergideki fotoğrafların İzmir’in eski kent yaşamını, ticaretini ve gündelik hayatını yansıttığını söyledi. Amaçlarının ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkarmak olduğunu ifade eden Yüksel, şunları kaydetti: “Fotoğraf çektirmek, ‘Ben de varım’ demektir; geleceğe bir iz bırakmaktır. Bu nedenle sergide yer alan fotoğrafların her birinin çok ayrı bir değeri, hatırası ve güçlü bir içeriği var.”