Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilk ziyaretini eşi Gamze Yıldız’ın görev yaptığı Menemen Asarlık Toki Ortaokulu’na yaptı. Öğretmenlerle sohbet eden Yıldız, eşiyle birlikte sürpriz bir pasta keserek duygusal anlara imza attı.

Gamze Yıldız, “Farklı bir programa katılacağımı biliyordum ama böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum. Eğitime ve öğretmenlere verdiği değeri bildiğim için çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Akvaryum Kafe’de kahvaltı buluşması

Kutlamalar daha sonra Akvaryum Kafe’de devam etti. Başkan Yıldız, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) öğretmenleri ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan eğitmenlerle kahvaltıda bir araya geldi. Samimi atmosferde geçen buluşmada günün anısına pasta kesildi ve tüm öğretmenlere Mavi Servi fidanı hediye edildi.

“Öğretmenler geleceğin mimarıdır”

Başkan Yıldız, kahvaltı programındaki konuşmasında öğretmenlere duyduğu saygıyı şu sözlerle ifade etti: “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Öğretmenlerimiz sadece bilgi aktaran kişiler değildir; aynı zamanda geleceğimizi şekillendiren mimarlardır. Çocuklarımızın hayallerine yön veriyor, onların karakterini ve özgüvenini inşa ediyorsunuz. Her yerde öğretmenlerimizden övgüyle bahsedildiğini duyuyorum. Bu, sizin ne kadar değerli olduğunuzun en açık göstergesidir. Sizlerle gurur duyuyorum. Eğitim bir toplumun en güçlü temelidir ve bu temelin en sağlam taşları öğretmenlerdir.”

Özel öğrencilerle fidan dikimi

Program, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) İzmir Şubesi – Özel Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde devam etti. Başkan Yıldız, özel eğitim öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte kızılçam fidanlarını toprakla buluşturdu.