Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Ahmet Doğruyol, sağlıkla ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Öğretmenler günü kutlu olsun...

Başta Başöğretmen Atatürk ve Şehit öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Doğruyol, sağlık sektöründe olduğu gibi eğitim sektöründe de aksaklıklar olduğunu vurguladı.

"Öğretmenlerimiz başımızın tacı, öğrencilerimiz onlara emanet. Atama bekleyen öğretmenler var. Bir de ücretli öğretmen kavramı var. Öğretmenler asgari ücretin altında eğitim veriyorlar. Bazı özel okulların sözleşmelerinde evlenme, çocuk doğurma, şehir değiştirme gibi maddeler varmış. Bu böyle olmamalı. Devlet öğretmenine sahip çıkmalı... "

Kan bağışı Kızılay'ın tekelinde olmamalı...

Kasım ayında organ bağışı, Lösev ve Kızılay haftalarının farkındalık için önemli olduğunu belirten Doğruyol, halkın güven sorununa dikkat çekti.

"Halkta bir güven problemi var. Bazı kişilerin yaptığı yanlış hareketler kurumlara yansıyor. Deprem zamanı çadırı para ile satıldığını görmek bir takım yolsuzluk problemleri Kızılay'a güveni azalttı. Bu güven problemleri aşılırsa halkımız daha çok iş yapacak.

Kan Bağışı Kızılay'ın tekelinden çıkarıp, şehir hastaneleri ve araştırma hastanelerinde de kan verilebilmesi gerekiyor. SGK'dan çıkan para hepimizin parası, ticarete dönüştürülmemeli... Bu tür haftalar birliktelik sağlıyor. Sivil toplum kuruluşları sosyal dayanışmayı sağlar. LÖSEV Karşıyaka'da düzenlediği kermese bizim kadın kolları da katıldı. Güzel oldu. "

112 servisi gereksiz kullanılmamalı...

Geçtiğimiz günlerde Hatay'dan çağırmışlar. Çalışan arkadaşlar 4. kattan hastayı indirdikten sonra siz gidebilirsiniz deniyor. 112 Acil servisin görevi hastayı aşağı indirmek değildir. Acil vakalara, ölüm riski taşıyan hastalara gitmesi gerekir. Başka bir hastanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Hasta sevki için 112 kullanılmamalıdır. Sağlık siyasi rant olarak değerlendirilmemeli, eğitim ve güvenlik konusunda da böyle olmalı... Halkı bilgilendirmek için kamu spotları oluşturulmalı... İhtiyacı olanlar kullanmalı... Hastaneden her çıkan evine ambulans ile gönderilemez. Sağlıkta etik olmayan çalışmalar bunlar... Balçova sınırları içinde 112 yok ama Gülbahçe'de iki adet var. Nedeni siyasi... Karşıyaka'da Devlet Hastanesi yok. Hala yıkılan bina yapılamadı. Sağlık hizmeti evine en yakın olan yerden alınan hizmettir"

Bozyaka'da yıkılan hastane 5 yılda bitmez...

Yıkılması kesinleşen Bozyaka Hastanesi'nde bir blokta poliklinik hizmeti devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. "12 devlet hastanesi ve özellikle İzmir Eğitim Diş Hastanesi bir an önce yenilenmeli neden öncelik Bozyaka'ya veriliyor. Çevredeki özel hastanelerle bir ilişkimi var? Bazı şeyleri biliyoruz ama belge yok.

Zemin etüdü yıkıldıktan sonra tekrar yapılacakmış. 5 yılda bitmez diye düşünüyorum. Buradaki hastalar Yeşilyurt'a kayacak. Yeşilyurt'un kapasitesi yetmez. Hasta mağdur olacak. Özele gitmek zorunda kalacak. İzmir sağlık yatırımları konusunda üvey evlattır. Milli Emlak'a devredilen sağlık Ocakları da sıkıntılı, bazı 112 servislerinde el yıkayacak alan bile yok!Kamu Hastaneleri yavaş yavaş geri plana çekilip, özel hastaneler ön plana çıkıyor. Bazı özel hastaneler de SGK'dan haksız " dedi.

İzmir Şehir Hastanesi...

"İzmir Şehir Hastanesi bütçesi gelecek yıl yüzde 53 artırılıyor. 200 milyar TL bir yıllık gider. Bu bütçe ile 81 ilde hastane yapılabilirdi. Yine Şehir Hastanesi mahkum servisinde izolasyon odası yok. Hastanede personele ve diğer hastalara bulaş riski var. Bir an önce yapılmalı... Biz gözden kaçan, dile getirilmeyenleri basın aracılığıyla gündeme getirip, çözüm öneriyoruz. Kimse için kötü bir düşüncemiz yok... "

Doğruyol uyardı...

Aile hekimlerine 6 ayda bir sağlık problemi olmasa bile vatandaşların gitmesi gerektiğini hatırlattı.

"Aile hekimine gidilmezse aile hekimi ve hemşire eksik maaş alıyor. Aile hekimleri koruyucu hekim görevindeler, hastalanmıyor ve aile hekimine gelmiyorlarsa aslında görevini yapıyor demektir. Aile çekiminden rapor alınabiliyor. Rapor için 250 TL alınıyor bu da yanlış. Kaldırılmalı, rapor ücretli olmamalı... Randevu alamayan hastalar için aile hekimleri yardımcı olabiliyor. "