Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre takvimi işlemeye devam ederken, mahalle delege seçimleriyle başlayan süreç Kasım ayına kadar ilçe ve il kongreleriyle tamamlanacak. İzmir’de kulisler ise iyiden iyiye hareketlenmiş durumda.

MAVİ LİSTE ADAYINI BEKLİYOR

Mevcut CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar’ın yeniden aday olabileceği konuşulurken, eski Gençlik Kolları Başkanı Baransal Güler’in de adaylık için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Ancak Güler’in, parti içindeki önemli isimlerden Niyazi Arslan’ın desteğini alamadığı da öne sürüldü. Bu süreçte Arslan’a yakınlığıyla bilinen, Hasan Arslan döneminde meclis üyeliği yapan Meltem Ergün’ün de adaylık için isminin geçtiği iddia edildi.

Öte yandan, İzmir İl Başkanlığı’nda disiplin kurulu üyeliği yapan Erdal Taner ile eski meclis üyesi Güven Dursun’un da adaylık ihtimalleri kulislerde konuşuluyor.

ÇİĞLİ’DE YENİ İSİM

Ancak son günlerde dengeleri değiştirecek yeni bir isim öne çıkıyor: Muhtarlık İşleri Müdürü Hasan Elveren. Delegedeki ağırlığı, mevcut ilçe başkanının desteğini alması ve Niyazi Arslan’ın da “ortak aday” olarak işaret ettiği isim olması nedeniyle Elveran’ın, mavi listenin güçlü adayı olarak öne çıktığı belirtiliyor. Parti kulislerinde, Elveran’ın tüm aday adaylarını abi konumunda birleştirecek bir isim olduğu yorumları yapılıyor.

BELEDİYEYE İSTİFASINI SUNACAK

Edinilen bilgilere göre, Hasan Elveran’ın adaylığını netleştirmesi halinde belediyeye istifa dilekçesini sunarak sürece resmen dahil olacağı ifade ediliyor.