Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi, sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte kent genelindeki çevre düzenleme ve bakım faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz dönemi boyunca devam eden ağaç budama operasyonlarına bu süreçte de ağırlık veriyor. Çalışmaların öncelikli durağı olan Aydınlıkevler Mahallesi'nde, artan rüzgârların etkisiyle oluşabilecek kırılma risklerine karşı ağaçlar titizlikle budanıyor ve bakımdan geçiriliyor. Bu planlı çalışmalar, hem doğal çevrenin sağlığını korumayı hem de düşme tehlikesi bulunan dalların neden olabileceği kazalara karşı vatandaş güvenliğini sağlamayı amaçlayan hayati önlemleri içeriyor. Belediye, yeşil dokuyu koruma ve kent peyzajını iyileştirme misyonunu bu sonbaharda da kararlılıkla sürdürüyor.

İlçe genelinde planlı programlar devam ediyor

Ağaç bakımı ve budama işlemleri, Çiğli Belediyesi'nin önceden belirlediği kapsamlı bir program dâhilinde ilçe genelindeki diğer mahallelerde de devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini güçlendirmek ve ilçenin yeşil alanlarını korumak amacıyla bu faaliyetleri periyodik olarak sürdürecek. Bu sistematik yaklaşım, sadece mevcut riskleri ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda ağaçların sağlıklı büyümesini teşvik ederek Çiğli'nin ekolojik yapısına uzun vadeli katkılar sağlamayı da hedefliyor. Planlanan bu çalışmalar, mevsim geçişlerinin getirdiği zorluklara karşı kenti hazırlamakta kilit rol oynuyor.

Alt geçitlere estetik dokunuşlar ve kentsel iyileştirme

Çiğli Belediyesi'nin sadece yeşil alanlara değil, kentsel yapılara da estetik bir dokunuş getirme çabaları da dikkat çekiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kentin önemli ulaşım noktalarından biri olan İZBAN Çiğli Alt Geçidi'nde yoğun bir boyama ve yenileme çalışması yürütüyor. Geçidin yıpranmış ve kirlenmiş duvarları baştan aşağı yenilenerek, bölgenin daha modern, temiz ve davetkar bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Çiğli Belediyesi, hem çevre düzenlemesi hem de görsel iyileştirmeler aracılığıyla yürüttüğü bu kapsamlı kentsel çalışmalarla, ilçe halkının günlük yaşam kalitesini ve kente duydukları aidiyet hissini artırmayı amaçlıyor.

Başkan Yıldız: "Çiğli halkı için çalışmaya devam edeceğiz"

Yürütülen bakım ve estetik iyileştirme faaliyetlerine dair açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kentin her noktasında yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Yıldız, "Kentimizin her köşesine hem çevre düzenlemesi hem de görsel dokunuşlarla değer katmayı hedefliyoruz. Ağaç budama faaliyetlerimiz, doğanın sağlığını korumanın yanı sıra, vatandaşlarımızın can güvenliği için de büyük bir gerekliliktir," dedi. Alt geçitler gibi yoğun kullanılan alanlardaki görsel yenilemelerle kenti daha yaşanabilir hale getirdiklerini vurgulayan Yıldız, Çiğli halkı için üretmeye ve hizmet etmeye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.