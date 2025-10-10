Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, ilçenin tescilli tarımsal değeri olan Bornova Misket Üzümü'nü yeniden yaygınlaştırmak amacıyla iddialı bir projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Işıkkent Mahallesi'nde uzun süredir atıl vaziyette duran ve kaçak moloz dökümleriyle adeta bir çöplüğe dönüşen 9 dönümlük belediye arazisi, özenli bir çalışmayla Misket Üzümü bağına dönüştürülüyor. Belediye'nin bu hamlesi, hem yerel üretimi canlandırmayı hem de 2020 yılında coğrafi işaret tescili alarak Bornova'nın simgesi haline gelen bu üzüm çeşidinin kültürel mirasını korumayı hedefliyor. Proje, Bornova'nın tarımsal kimliğini güçlendirme ve çevreyi yeşillendirme vizyonunun önemli bir parçası olarak görülüyor.

Başkan Eşki: "Bornova'yı yeşil ve verimli hale getireceğiz"

Projeyi yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak belediyenin tarıma ve çevreye verdiği önemi vurguladı. Başkan Eşki, "Hâlihazırda moloz dökülen, kaderine terk edilmiş 9 dönümlük bu alanı, İzmir’in ve Bornova’nın değerini yansıtan Bornova Misket Üzümü'nün modern bir bağı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burada elde edeceğimiz kaliteli ürünler ile coğrafi işaretli üzümümüzü dünya çapında tanıtmayı planlıyoruz," dedi. Sözlerinin devamında, el altındaki tüm atıl ve boş durumdaki alanları değerlendireceklerini belirten Eşki, bu alanları kent bostanları, lavanta bahçeleri ve yeni üzüm bağlarına dönüştürerek "Bornova’nın her köşesini daha yeşil, daha renkli ve daha verimli kılmak için" durmaksızın çalışacaklarının altını çizdi.

Kurumsal işbirliği üretimi artırıyor

Bornova Belediyesi'nin Misket Üzümü'nü anavatanında canlandırma çabaları yalnızca bu yeni bağ ile sınırlı değil. Belediye, daha önce de Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yaparak, bölgedeki beş yerel üreticiye birer dönümlük Bornova Misket Üzümü bağı kurmaları için destek sağlamıştı. Işıkkent’teki bu yeni 9 dönümlük bağ ise, bu yerel girişimlerin ötesine geçerek hem üretimin hacmini artıracak hem de Bornova Misketi'nin tohumunun geleceğe taşınmasında önemli bir rol üstlenecek.

Bornova Misketi'nin benzersiz özellikleri

Anavatanı gerçekten Bornova olan bu özel üzüm çeşidi, zarif aroması, ince kabuğu ve kendine has misket kokusuyla tanınıyor. 2020 yılındaki coğrafi işaret tescili, bu özelliklerin resmiyet kazanmasını sağladı. Şarap üretiminde kullanılan üzümler arasında seçkin bir konuma sahip olan Bornova Misket Üzümü, aynı zamanda eşsiz lezzeti sayesinde sofralık olarak da büyük ilgi görüyor. Bornova Belediyesi, bu projeyle birlikte sadece bir tarım ürünü yetiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda kentin tarihsel ve tarımsal kimliğini somut bir değerle yeniden inşa etmeyi ve bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.