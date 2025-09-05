Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklar için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu konu alan “Mustafa” filminin gösterimini düzenleyecek. Etkinlik, 6 Eylül Cumartesi akşamı Buca Gölet Tesisleri Zeki & Metin Amfi Tiyatro’da yapılacak.

Ücretsiz servis imkânı

Film gösterimi saat 20.30’da başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklar ve aileleri için saat 19.00’da Buca Belediyesi önünden ücretsiz servis kaldırılacak.

''Atatürk’ün yolundan ayrılmayın”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm çocukları ve ailelerini film gösterimine davet ederek, “Atatürk’ün çocukluğunu görmek, onun zorlukların içinden nasıl geçtiğini ve azimle nasıl çalıştığını öğrenmek sizlere çok şey katacak. Cumhuriyet sizlere emanet. Siz çalışkan, dürüst, cesur ve sevgi dolu olduğunuz sürece yarınlarımız aydınlık olacak. Atatürk’ün yolundan ayrılmayın” dedi.