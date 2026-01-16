Son Mühür/ Seçil Ünlü - Toplam 59 hektarlık alanda sürdürülen planlama çalışmaları kapsamında Köyiçi Mahallesi; Çay, Dere Caddesi, Bahçelik ve Muhacir olmak üzere dört bölgeye ayrıldı. Çalışmalar 18 ayrı düzenleme sahasında ele alındı. Yeni planlama süreci, geçmiş dönemde yapılan yaklaşık 600 başvuru ve itiraz incelenerek hazırlandı. Bu doğrultuda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı oluşturuldu.

21 kurumdan görüş alındı, sosyal donatı alanları genişletildi

Revizyon planı kapsamında bölgede;

4 adet eğitim tesis alanı,

2 adet sağlık tesis alanı,

112 bin 754 metrekare yeşil alan,

3 adet sosyal tesis alanı,

1 adet belediye hizmet alanı (spor tesisi),

1 adet pazar yeri ayrıldı.

Plan sürecinde 21 kurumdan görüş alındı, sosyal donatı ve kamusal alanların artırılması temel öncelik olarak belirlendi.

Yıldız: “Şeffaf, katılımcı ve adil bir süreç yürütüyoruz”

Toplantıda konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, göreve geldikleri günden bu yana imar ve planlama çalışmalarına öncelik verdiklerini belirtti. Yıldız, 20 aylık süreçte 13 milyon 900 bin metrekarelik alanda planlama ve imar çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Balatçık Dağ Kesimi Rezerv Yapı Alanı’nda 15 hektarlık çalışmanın tamamlandığını, Büyükçiğli Ova Kesimi’nde 330 hektarlık uygulama imar planı revizyonu ile altyapı ve ruhsat sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Sasalı Mahallesi’nde 550 hektarlık alanda koruma amaçlı imar planı, Ataşehir kıyı kesiminde 97 hektarlık alanda planlama çalışmaları, Harmandalı 2. Bölge’de 35 hektarlık uygulama imar planı çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı.

Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde 200 hektarlık alandaki imar sorununun çözüldüğünü, Esentepe Mahallesi Parselasyon Alanı’nda 40 hektarlık alanda 8 yıldır süren problemin ortadan kaldırıldığını ifade eden Yıldız, Balatçık Mahallesi 240 No’lu parselasyon alanında 9,56 hektarlık bölgede 30 yıllık sorunun çözümünde sona yaklaşıldığını kaydetti. Güzeltepe Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 22 hektarlık alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yıldız, Köyiçi Mahallesi’nde de yıllardır süren sorunların çözümü için kararlılıkla çalışıldığını vurgulayarak, “Amacımız yalnızca binaları değil, yaşamı dönüştürmek. Güvenli, sağlıklı ve çağdaş yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Bu süreci siyaset üstü, ortak akılla ve Çiğli’nin geleceğini düşünerek yürütüyoruz” dedi.

“Kentsel ihanete asla izin vermeyiz”

Depremin Türkiye’nin değişmez gerçeği olduğuna dikkat çeken Yıldız, planlama sürecinin şeffaf ve katılımcı anlayışla yürütüleceğini ifade etti.

“Kimsenin hakkının zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Bu planlar nihai değildir. Her aşamayı yurttaşlarımızla paylaşacağız. Kimseyi müteahhitlerin insafına bırakmayacağız. Benim olduğum yerde kimse sizin hakkınızı yiyemez. Kentsel ihanete asla izin vermeyiz. Planlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçtikten sonra askı sürecinde bilgilendirme ofisi kuracağız ve süreci birlikte yürüteceğiz” dedi.

Teknik süreç: “Kesinti oranı yasal sınırı aşmayacak”

Çiğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Harun Balcı ise teknik sürece ilişkin bilgi verdi. Önceki planlarda yasal sınır olan yüzde 45’in üzerinde kesinti öngörüldüğünü, yeni revizyon planında bu durumun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Balcı, “Yeni planlamada kesinti oranları kesinlikle yasal sınırları aşmayacak. Daha önce yol için terk veren parseller dikkate alınacak. Yapılaşma koşulları güncellendi ancak inşaat metrekarelerinde hak kaybı oluşmayacak. Ruhsatlı, ruhsatsız ve imar affından yararlanan yapılar ayrı ayrı değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.