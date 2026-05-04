Hafta sonu trafiğinin yoğun olduğu Uşak-İzmir karayolunun Ürünköy bölgesinde, dün gece felaketi yaşadı. Aralarında bir yolcu otobüsü ve bir tırın da olduğu 7 araç birbirine girmişti.

Zincirleme kazanın gücüyle araçlar hurdaya dönerken, çevredekiler yardıma gitmişti. İhbarın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri gelmişti.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Ekiplerin kullanılamaz hale gelen araçlarda gerçekleştirdiği ilk incelemede, 43 AV 545 plakalı cipin içinde olan aynı aileden 4 kişinin vefat ettiği tespit edilmişti. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise belli oldu;

Mustafa Özlüer (37) – Araç şoförü

Tuğba Özlüer (35) – Eşi

Nil Özlüer (6) – Çocukları

Selin Özlüer (1) – Bir yaşındaki bebekleri

Genç anne, baba ve iki küçük çocuklarının cansız bedenleri, savcılık incelemesinin sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

34 kişi yaralandı

Zincirleme kaza sebebiyle diğer araçlarda olan 34 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin sonrasında bölgedeki farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başatılan soruşturma sürüyor.