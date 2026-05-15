Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi, tüm dünyada kutlanan 15 Mayıs Dünya İklim Günü’nü anlamlı bir etkinlikle renklendirdi.

Çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı duyarlılık oluşturmayı amaçlayan belediye, bu kez rotasını bisikletlilere çevirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turunda, onlarca vatandaş daha temiz bir hava için bir araya toplandı.

Egzoz dumanına karşı bisikletli çözüm

Atmosfere karışan sera gazlarının neredeyse yarısının ulaşım kaynaklı olduğu gerçeğinden esinlenen Çiğli halkı, motorları durdurup pedal çevirdi.

Koçtaş önünden başlayan ve Sasalı Cumhuriyet Parkı’nda biten 36 kilometrelik parkur boyunca, bisikletin yalnızca bir spor aracı değil,aynı zamanda en çevreci ulaşım yöntemi olduğu mesajı verildi.

"Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy"

Belediyenin doğa mesaisi yalnızca bisiklet turuyla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık ve OPET iş birliğiyle yapılan "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy" projesi kapsamında Sasalı’da büyük bir temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Başkan Yıldız: "Yaşanabilir bir gelecek için hep birlikte sorumluluk almalıyız"

Doğayı korumanın bir istek zorunluluk olduğunun altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Doğaya karşı duyarlılığın artırılması gerekiyor. İklim değişikliği artık yalnızca geleceğin değil, bugünün de en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Bizler de Çiğli Belediyesi olarak hem sıfır atık çalışmalarımızla hem de çevreci ulaşımı teşvik eden etkinliklerimizle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için hep birlikte sorumluluk almalıyız”