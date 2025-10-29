Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği “İstiklâlden İstikbale Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”, Cumhuriyet’in 102’nci yılında büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’ndan başlayan kortej, bando eşliğinde çalınan marşlar ve meşalelerin ışığı ile ilerleyerek eski belediye binası önündeki Atatürk Heykeli’nde sona erdi.

Çiğli sokakları kırmızı-beyaz renklere büründü

Yüzlerce Çiğlili, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile ilçeyi kırmızı-beyaz renklere boyadı. Cumhuriyet marşları hep bir ağızdan söylenirken, balkonlardan alkışlarıyla ve araçlarının kornalarıyla destek veren vatandaşlar da korteje eşlik etti. Etkinliğe, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular, kursiyerler ve izciler katıldı.

Dev Atatürk posteri korteje damga vurdu

Yürüyüş boyunca taşınan dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı, kortejin coşkusunu artırdı. Meşaleler, marşlar ve yoğun katılım ile Çiğli sokaklarında Cumhuriyet atmosferi yaşandı. 102 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin, yüzlerce vatandaşın yürüyüşüyle geleceğe taşındığı mesajı verildi.

Yürüyüş Atatürk Heykeli önünde son buldu

Atatürk Heykeli önünde tamamlanan yürüyüşte, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından bando ekibi marşlar seslendirdi. Kalabalık, bayraklarıyla marşlara eşlik ederek meydanı coşku ile doldurdu.

Başkan Yıldız: “Cumhuriyet ilelebet yaşayacak”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in anlamına dikkat çekti “Cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, bu en büyük bayramdır. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, milletimizin işgale sürüklendiği bir dönemin başlangıcıdır. Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ederek bağımsızlık iradesini dünyaya göstermiştir. Bu vatanı bizlere kanıyla, canıyla armağan eden başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet asla yıkılmayacak ve ilelebet yaşayacaktır.”