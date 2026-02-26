Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası eski başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Limanı’nın Albayrak Grubu’na devrine ilişkin değerlendirmesinde, limanın kamu yerine özel sektör tarafından işletilmesinin daha doğru bir tercih olabileceğini söyledi.

Ekrem Demirtaş: Devlette kalması yerine özel sektöre geçmesi iyi bir seçenektir

İzmir Limanı’nın devlette kalması yerine özel sektöre geçmesinin daha iyi seçenek olduğunu aktaran ve devir koşullarının detaylarını bilmeden yorum yapmanın doğru olmayacağını savunan Ekrem Demirtaş, “Devlette kalması yerine özel sektöre geçmiş olması daha iyi bir seçenektir.

Çünkü devlet buraya bugüne kadar pek yatırım yapmadı. Bundan sonra da yapacağını pek düşünmüyorum. O nedenle özel sektöre geçmiş olması iyi bir seçenek ancak koşulları nedir ve nasıl verildiğine dair koşulları bilmeden yorum yapmak pek doğru değildir.” diye konuştu.

“İzmir, limandan vazgeçmez”

Öte yandan, İzmir’in limandan vazgeçemeyeceğinin altını çizen ve özelleştirme sürecine karşı çıkılmanın akıllı bir olmayacağını vurgulayan eski başkan Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İzmir, limandan vazgeçemez. İzmir’in morali, canı, ana damarı limandır. Burada 100 bin kişi ekmek yiyor.

Tabii ki hem kurvaziyer limanı, hem ticari liman olarak kullanılması en doğrusudur. Dolayısıyla yeni gelecek olan şirket buraya kurvaziyer limanını modern hale getirecekse ve siloların yerine modern bir yapılaşma getirecekse limanın da potansiyelini ve kapasitesini artıracaksa bu sürece karşı çıkmak akıllı bir iş olmaz. Ancak dediğim gibi koşulları bilmeden yorum yapmak doğru bir iş olmaz.”