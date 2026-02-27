Son Mühür/ Emine Kulak- Tüm-Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube ve Tüm Yerel Sen’de örgütlü Buca Belediyesi memurları, yedi aydır ödenmeyen toplu iş sözleşmesi (TİS) alacakları için başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü.

Belediye binasında alkış ve sloganlarla yürüyüş gerçekleştiren çalışanlar, bina önünde yaptıkları basın açıklamasında hak edişlerinin ödenmesini talep etti.

Filiz’den belediye başkanına müzakere masası kur çağrısı

İşçiler adına konuşan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, “ Buca eylemimiz 8. Gününde bizler emekçiler olarak 7 aydır ödenmeyen TİS alacaklarımız nedeniyle 8. Günde direnmeye devam ediyoruz. Yaşananlar mali sıkıntı değil imzalanmış sözleşmelere uymamaktır. biz hukukun gereğini talep ediyoruz. Yolculuğa güvencesizliğe mahkum edilmek istemiyoruz. Her gün emekçiler işinin başındadır. Belediye yönetimine çağrımızdır. Mağduriyeti gider. Geri adım atmayacağız. Hakkımızı aramak için hukuki yollara da adım atacağız. Alacaklarımız kâğıt üzerinde kalmaması için belediye başkanı Görkem Duman’a sesleniyoruz. sendikalarla müzakere masası kurarak görüşme talebi ediyoruz.