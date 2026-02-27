Son Mühür- Hocalı Anıtı önünde düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Türkiye Dairesi Başkanı Cavid İsmayil, Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Teşkilatı Başkanı Gürsel Özdemir, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

Ambarcı: "Hocalı unutulmadı, unutulmayacak"

Törende konuşan Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı, Hocalı’daki soykırıma dikkat çekerek, "Hocalı’da da 25 Şubat’ı 26’ya bağlayan gece Karabağ’ın tüm şehirleri, özellikle de Hocalı’da yaşayanlar kimsesizdi. Ellerinde kendilerini savunacak hiçbir imkan yoktu.

Bu mevsimlerde Karabağ, karlarla kaplı ve ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bir coğrafyadır. İşte ondan dolayiki Karabağ HOCALI Türkün kanayan yarasıydı adına ağıtların, şiirlerin yazıldığı, dünyanın her köşesinde etkinliklerin, anıtların yapıldığı HOCALIYI 34. yılında yine Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu’nun girişimleri ile İzmir Karabağlar Belediyesi’nin yaptığı 10 dönümlük alana adını veren Azerbaycan HOCALI Parkı içinde bulunan HOCALI Anıtı önünde yıllardır gelenek haline getirdiğimiz Anma törenimizde yapılan soykırımı, unutturmayarak hatırlatarak, güçlenerek, milli devlet olma anlayışını yüreğimize işleyerek gelecek nesillerimize umut dolu yaşam bırakmak umuduyla, Ne Mutlu Türküm Diyene" diye konuştu.

"Dün seni sevdim, bugün de seveceğim"

Ambarcı konuşmasını, "Güzel Bir Dörtlü

Asil Türk milletim

Dün seni sevdim

Bugünde seveceğim

Öbür güne borcum olsun

Yaşarsam söz yine seni çok seveceğim Asil Milletim" sözleriyle tamamladı.