Son Mühür/ Beste Temel - Medicana Çeşme Tıp Merkezi tarafından, Çeşme Boyalık Beach Hotel & Spa ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Sabırlı ile Medikal Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Keser konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü oyuncu Doğa Rutkay üstlendi.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Söyleşide rahim ağzı kanserinin büyük oranda önlenebilir bir hastalık olduğu belirtildi. Düzenli smear testi ve HPV taramalarının erken tanı açısından hayati rol taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, erken evrede tespit edilen vakalarda tedavi başarısının yüksek olduğuna dikkat çekti. Kadınların düzenli jinekolojik kontrolleri aksatmaması gerektiği vurgulandı.

HPV yalnızca kadınları etkilemiyor

HPV’nin yalnızca kadınları değil erkekleri de etkileyebilen yaygın bir virüs olduğu aktarıldı. Bulaş yolları, risk faktörleri ve korunma yöntemleri ele alındı. HPV aşısının koruyuculuğu detaylı şekilde değerlendirildi.

Aşının 9–14 yaş aralığında iki doz olarak uygulanması önerildiği, ileri yaş gruplarında ise üç dozluk programın tercih edildiği bilgisi paylaşıldı. Uzmanlar, aşının hem kadınlar hem erkekler için koruyucu olduğuna işaret etti. Toplum bağışıklığı açısından aşılama bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

İzlem ve tedavi süreci anlatıldı

HPV teşhisi sonrası izlem süreci ve tedavi seçenekleri de değerlendirildi. Erken müdahale ile vakaların büyük bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi. Modern tedavi yöntemleri sayesinde hastaların günlük yaşamlarını sürdürebildiği ifade edildi.

Tedavi sürecinde psikolojik destek ve düzenli takibin önemine ayrıca vurgu yapıldı.