Son Mühür/ Beste Temel - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün “Yeşil Vatan Seferberliği” temasıyla Türkiye genelinde fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. İzmir’de 21 farklı bölgede toplam 770 dekar alanda 115 bin fidan toprakla buluştu.

Menderes’te resmi tören düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü himayesinde, İzmir Valiliği tarafından Menderes Kısıkköy’de fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakıyoruz”

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Milli Ağaçlandırma Gününde, ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ temasıyla düzenlenen etkinliğe öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla katılmanın mutluluğunu yaşadık. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak için fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Etkinliği düzenleyen kurumlarımıza ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanında yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye davet ediyorum”

ifadelerini kullandı.