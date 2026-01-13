Son Mühür/ Beste Temel - Rotary Bölge 2440 çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Çiğli Rotary Kulübü, Aralık ayı sonunda düzenlenen toplantıda Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi yöneticilerini ağırladı. Toplantıda kas hastalıkları, hastaların günlük yaşamda karşılaştığı zorluklar ve destek ihtiyacı ele alındı. Görüşmenin ardından kulüp üyeleri tarafından dile getirilen “Biz ne yapabiliriz?” sorusu, kısa sürede somut ve kalıcı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

30’un üzerinde sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Bu kapsamda hayata geçirilen “Harekete umut” projesi ile kulüp üyelerinin gönüllü katkıları sayesinde 30’un üzerinde tekerlekli sandalye ve tuvalet sandalyesi temin edildi. Yardım malzemeleri, kas hastalığıyla mücadele eden bireylere ulaştırıldı. Proje, yalnızca fiziksel destekle sınırlı kalmadı; hareket özgürlüğü, bağımsızlık ve moral desteği sağladı.

Teslim programı İzmir’de gerçekleştirildi

Projenin teslim programı; Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Guvernör Adnan Sözeri, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi yöneticileri ve Çiğli Rotary Kulübü üyelerinin katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi.

Programda konuşan Federasyon Başkanı Adnan Sözeri, Rotary’nin toplum yararına sürdürülebilir projeler üretme anlayışına dikkat çekti. Sözeri, “Çiğli Rotary Kulübümüz nezdinde, iyilik için birleşen ve topluma umut olan tüm projeleri hayata geçiren değerli üyelere ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sadece sandalye değil, umudu da harekete geçirdik”

Çiğli Rotary Kulübü 2025-2026 Dönem Başkanı Mehmet Ali Yontan ise açıklamasında, “Rotary 2440. Bölge’nin dayanışma ruhu ile iyilik için bir araya geldik. Bu çalışmayla yalnızca sandalyeler değil, umudu ve bağımsızlığı da harekete geçirdik” dedi.

Örnek sosyal sorumluluk çalışması

Toplumsal duyarlılık ve gönüllülük esasıyla hayata geçirilen “Harekete umut” projesi, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun sosyal sorumluluk vizyonunu yansıtan örnek çalışmalar arasında yer aldı. Proje, İzmir’de sivil toplumun sağlık alanındaki dayanışma gücünü bir kez daha ortaya koydu.