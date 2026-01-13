Son Mühür- İzmir'in Menderes ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5,5 milyon uyuşturucu hap üretimine yetecek miktarda hammadde ve tam teşekküllü bir imalathane ele geçirildi.

Zehir tacirlerine büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İzmir’de çok kritik bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, toplum sağlığını tehdit eden büyük bir üretim ağı deşifre edildi.

İmalathane ve dev hammadde sevkiyatı deşifre edildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucunda, uyuşturucu hap üretimi yapmak üzere kurulan bir imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

1 ton 625 kg zehirli hap hammaddesi,

6 adet profesyonel zehirli hap basım makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen hammaddenin, yaklaşık 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Bu miktarın piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle, özellikle gençleri hedef alan devasa bir zehir trafiğinin önüne geçilmiş oldu.

Organize suç ağına geçit yok

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, yakalanan 2 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticaretini organize bir şekilde yürüttükleri tespit edildi. Sokaktaki satıcıdan (torbacı) başlayarak imalathaneye kadar uzanan zinciri takip eden Jandarma ekipleri, suç ağının tüm bileşenlerini ortaya çıkardı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya: "Uyuşturucu bir insanlık suçudur"

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Torbacısından imalatçısına kadar uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan bu illetten başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Emeği geçen tüm jandarmamızı ve yargı mensuplarımızı tebrik ediyorum."