Son Mühür/Gamze Eskiköy- Çiğli Belediye Meclisi, ihtiyaç duyulan kredinin kullanımı gündemiyle olağanüstü toplandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız başkanlığında toplanan mecliste CHP’li üyeler hazır bulunurken, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’li üyeler toplantıya katılmadı.

Salonda yalnızca AK Parti Grubu adına Kadir Önler hazır bulundu. Önler, partisinin kredi kullanımına ilişkin gündemi protesto ettiklerini ifade etti.

Tek gündem: Kredi kullanımı

Meclis gündeminde yalnızca Yazı İşleri Müdürlüğü’nün talebiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a kredi kullanımı için yetki verilmesi konusu yer aldı.

CHP Grubu adına söz alan Edibe Tokmak Yılmaz, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesini istediklerini belirtti. AK Parti adına salonda bulunan Kadir Önler de bu öneriye destek verdi.

Komisyona sevk edildi

Yapılan görüşmelerin ardından kredi kullanımına ilişkin madde Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Başkan Onur Emrah Yıldız, karar yeter sayısının sağlandığını ve meclisin ikinci oturumunun 15 dakika sonra yapılacağını açıkladı.