Son Mühür/ Beste Temel- İzmir merkezli yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Buca Belediyesinde imar usulsüzlükleri ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, daha önce serbest bırakılan isimler hakkında yapılan itirazlar neticelendi. Yargı makamlarının değerlendirmesi sonucu, dosya kapsamında tutuklu yargılanacak kişi sayısında önemli bir artış yaşandı.

Yargı kararına itiraz geldi: 5 kişi daha cezaevinde

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın seyri açısından kritik bir adım atarak, operasyonun ilk aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli hakkındaki karara itiraz etti. Yapılan itirazı değerlendiren nöbetçi hakimlik, sunulan delilleri ve suçlamaların niteliğini göz önünde bulundurarak şüpheliler hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında karar bulunan diğer 2 zanlının ise firari durumda olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İmar yolsuzluğu ve mevzuata aykırı ruhsat iddiaları

Soruşturmanın odağında, belediye bünyesinde görev yapan bazı isimlerin ve onlarla iş birliği içinde olan kişilerin, maddi menfaat karşılığında imar planlarında usulsüzlük yaptıkları iddiası yer alıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde; mevzuata aykırı yapıların, rüşvet karşılığında sanki kanuna uygunmuş gibi gösterilerek ruhsatlandırıldığı öne sürüldü. Toplamda 28 şüpheliyi kapsayan operasyon zinciri, 5 Şubat tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla başlamıştı.

Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 12’ye yükseldi

Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan 26 kişiden 7’si, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, geri kalanlar ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ancak Başsavcılığın son itirazı ve mahkemenin yeni kararıyla birlikte, dosyadaki toplam tutuklu sayısı 12’ye ulaştı. Emniyet birimleri, kimliği tespit edilen ancak henüz yakalanamayan, biri yurt dışında olduğu değerlendirilen toplam 2 şüphelinin yakalanması için koordineli çalışmalarına devam ediyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davanın, önümüzdeki günlerde yeni deliller ve ifadelerle genişlemesi bekleniyor.